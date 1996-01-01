Авоська с гашишем

Курьер с особо крупной партией гашиша и гашишного масла задержан в Хабаровском крае.

Как сообщили в отделе информации Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной милиции в районе 330-го километра автодороги Ванино - Лидога задержали жителя поселка Заветы Ильича Советско-Гаванского района. У этого безработного мужчины 1969 года рождения было обнаружено и изъято 10, 6 кг гашиша и около 2 кг гашишного масла. Кому предназначалась особо крупная партия так называемых концентрированных наркотиков канабисной группы, следствие сейчас выясняет. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.