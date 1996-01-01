Рубль популярнее доллара!

Количество преступлений, связанных с производством фальшивых денег, за последние пять лет в России выросло более чем в два раза. Канули в Лету времена, когда для создания фальшивых купюр требовалось в первую очередь искусство художника. Теперь современные технологии и техника позволяют "делать деньги" не отходя от собственного компьютерного стола.

Не стал исключением и Дальний Восток. Правда, темпы роста здесь не столь высоки. По сравнению с прошлым годом количество подобных преступлений в первом квартале текущего года выросло почти на 9%: 1174 к 1278 соответственно. Лидирует Приморский край, где в этом году за подделку денег задержано в два раза больше преступников, чем в минувшем. Следом идут Хабаровский край и Амурская область.

Улыбка Линкольна

По мнению первого заместителя начальника Департамента экономической безопасности МВД России Юрия САМОФАЛОВА, выявлять такие преступления становится все сложней, чему в немалой степени способствует повышение профессионализма фальшивомонетчиков, изготавливающих довольно качественные подделки.

Занимаются этим преступным видом промысла, как правило, организованные группы, в которых имеется четкое распределение ролей: от изготовления купюр до их перевозки и сбыта. Правда, и так называемых одиночек, работающих на себя, тоже предостаточно.

Помимо российских "умельцев" рынок осаждают и фальшивомонетчики из-за рубежа, в основном из стран СНГ. Кстати, по мнению специалистов, распознать фальшивую иностранную валюту значительно проще, нежели поддельные российские рубли.

Но именно российские рубли пользуются сегодня наибольшей популярностью у фальшивомонетчиков. Особенно банкноты номиналом 100, 500 и 1000 руб. К примеру, на днях в двух банках Владивостока в один вечер при пересчете денег изъяли 31 тысячную купюру с признаками подделки. В целом в России в прошлом году из незаконного обращения изъято более 20 млн руб.

Для того, чтобы снизить объем фальшивок в денежном обороте страны, специалисты советуют периодически обновлять банкноты, вводя новые степени защиты. И, каким бы странным это ни казалось, одной из наиболее серьезных степеней защиты является наличие на банкноте портрета. Самые незначительные изменения в выражении лица обычно бывают заметны даже самому неискушенному обывателю. То есть, если вдруг серьезный Линкольн со стодолларовой банкноты вам слегка ухмыляется, то такую банкноту брать не стоит.

От вероятности стать жертвой фальшивомонетчиков не застрахован никто. Поделку могут вручить как в магазине, так и в пункте обмена валюты. Были случаи, когда фальшивки выдавали банкоматы. Порой даже опытный кассир не в состоянии распознать высококачественную подделку. Как отмечают специалисты, из обращения изымается лишь третья часть выброшенных на рынок фальшивок.

Деньги печатают дети

По действующему уголовному законодательству виновным в преступлении признается лицо, имевшее умысел на распространение фальшивок. А умысел необходимо доказать. Получается, что гражданин, пойманный у печатного станка с несколькими мешками только что отпечатанных дензнаков и заявивший, что собирался обклеить ими свою гостиную, зачастую отпускается восвояси.

Недавно в Кировском районном суде города Хабаровска был вынесен приговор по статье 186 Уголовного Кодекса РФ - "Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". На этот раз не удалось уйти от наказания несовершеннолетнему Антону В., занимавшемуся печатанием денег у себя дома. Несовершеннолетние не так уж редко прибегают к подобному способу "заработка": в прошлом году в городе Уссурийске Приморского края с поличным были задержаны трое пэтэушников, печатавших дома деньги "на мороженое", но потом мальчики увлеклись...

Антон из Хабаровска тоже не стал утруждать себя установкой специальных программ и покупкой супероборудования. Свое черное дело он вершил на обычном сканере, среднем по мощности компьютере и примитивном струйном принтере.

Юный фальшивомонетчик печатал денежные билеты Банка России достоинством 1000 руб. До этой мысли он дошел не сам, о такой услуге его попросила знакомая женщина по имени Татьяна. Антон даже не вырезал изготовленные им "деньги". Придать полное сходство фальшивок настоящим купюрам должна была сама заказчица.

После того, как на обычных листах формата А4 Антон напечатал 5 тысячерублевок, он назначил встречу Татьяне. В условленном месте возле входа в типографию парень передал знакомой журнал "Электроника и техника в быту", пояснив при этом, что в печатном издании между страниц находятся листы с изображением поддельных купюр.

Дальше встречи дело не пошло: Антона и Татьяну задержали сотрудники милиции. Чуть позже экспертиза подтвердила, что все изъятые денежные билеты - печатные копии.

Все свидетельские показания, данные в судебном заседании против Антона, были не в его пользу. Также суд установил, что парень действовал действительно с умыслом сбыть поддельные денежные знаки, которые могли быть выданы как настоящие. Юному фальшивомонетчику дали пять лет лишения свободы и обязали выплатить штраф в размере пятидесяти тысяч рублей. Учитывая, что юный преступник несовершеннолетний и ранее не был судим, наказание смягчили до условного с испытательным сроком три года и обязали встать на учет в орган, осуществляющий исправление условно осужденных.

Фальшивки на продукты

Чуть раньше все в том же Кировском районном суде города Хабаровска состоялось еще одно вынесение приговора по 186 статье Уголовного Кодекса РФ. На этот раз на скамье подсудимых оказалась Галина П.

По объявлению в газете Галина и ее муж Сергей нашли покупателей на свой старенький компьютер. За техникой приехали неизвестные молодые парни, рассчитались сотенными рублевыми купюрами, отдав в общей сложности, как и договаривались ранее, 7,5 тысяч рублей. Уже на следующий день супруги обнаружили, что все полученные ими купюры - поддельные. В суде Галина заявила, что они вместе с мужем решили тратить полученные фальшивки на продукты питания, так как в семье сложилось тяжелое материальное положение. Сам Сергей придерживался иной версии: о том, что ими получены поддельные деньги, узнали несколько дней спустя. После чего он собрал оставшиеся деньги и спрятал. Как они вновь оказались у жены, он не знает.

Не смотря на то, что версии супружеской четы разнятся, ясно одно - Галина не раз расплачивалась фальшивками, зная о том, что деньги не настоящие. Странно, что ни один из обманутых супругов не подумал обратился за помощью в милицию.

Продавец одного из киосков, находящихся неподалеку от дома Галины и Сергея, обнаружила при пересчете выручки поддельную сотню. Женщина решила просто перечеркнуть купюру маркером, написать на ней "Образец" и повесить на стену. Через пару дней у этого же продавца неизвестная девушка хотела приобрести товар, расплачиваясь подделкой. На этот раз фальшивку представитель торговли не взяла, но и милицию опять же не вызвала. Это сделала другая продавец, та, с которой Галина рассчиталась фальшивкой за продукты. Обнаружив неладное, бдительная женщина-киоскер забрала у нечестной покупательницы сдачу, товар и немедленно сообщила о происшедшем сотрудникам патрульного экипажа милиции.

Представители правоохранительных органов поехали на квартиру к Галине, где обнаружили оставшиеся 26 сотенных купюр. Все они являлись печатными копиями подлинных денежных билетов Банка России образца 1997 года.

На суде виновница распространения фальшивок полностью созналась в содеянном. Ей, как и денежных дел "мастеру" Антону, назначили наказание в пять лет лишения свободы. Но, учитывая, что у женщины на иждивении находится несовершеннолетний ребенок, ее наказание решили посчитать условным с испытательным сроком три года. Плюс Галине назначили еще принудительное амбулаторное лечение от алкоголизма и наблюдение у психиатра.

Повторюсь: попасться на удочку фальшивомонетчиков может каждый из нас. Поэтому стоит придерживаться хотя бы простейших правил, чтобы не попасть в число обманутых владельцев "левых" купюр. Главное - обходить стороной нелегальных валютных менял. Если все же вы решили немного выгадать (и деньги, и время) и купить-продать валюту у менял, задержитесь немного возле продавца и хорошенько проверьте полученные купюры. Обнаружив не сразу, а, скажем, через полчаса, что получили фальшивки, вы уже вряд ли сумеете доказать свою правоту в милиции.

Отдел информации ГУ МВД РФ по ДФО при содействии пресс-службы Хабаровского краевого суда.