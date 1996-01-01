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Убил "случайно"
Инсценировкой оказалось вооруженное разбойное нападение на федеральной трассе Хабаровск - Чита на перегонщиков автомобилей из Ростовской области.
Ночью 10 августа в центральную районную больницу города Облучье Еврейской АО обратились за помощью двое мужчин с огнестрельными ранениями. Младшего, 1975 года рождения, спасти не удалось. Его напарник, 1974 года рождения, заявил сотрудникам милиции, что они перегоняли домой иномарки, приобретенные в Приморье. Во время ночлега он якобы проснулся от звука выстрела, но ничего заметить так и не успел. Пытаясь спасти товарища, повез его в ближайший город Облучье, где тот скончался, не приходя в сознание.
Однако, как выяснилось, "выживший" перегонщик сам инсценировал вооруженное нападение. И уже в этом признался. Из его показаний следует, что 6 августа он и его товарищ приобрели автомобили и оформили на его имя.
10 августа, около 3 часов ночи, они ехали в сторону Читы по территории Еврейской АО. Примерно в четырех километрах от Облучья напарник достал из сумки обрез и дал посмотреть товарищу. Все это происходило на ходу, и тот в момент передачи непроизвольно нажал спусковой крючок. Тут же в кабине прогремел выстрел. Заряд картечи угодил напарнику в область локтевого сустава, однако одна картечина срикошетила и угодила в голову, раненый потерял сознание.
По словам неосторожного стрелка, он находился в шоке после случившегося и сначала даже попытался застрелиться - у него имеется огнестрельное ранение руки. Но потом решил имитировать вооруженное нападение и произвел выстрел с улицы по двери машины. Это подтверждается и осмотром места происшествия, произведенным следственно-оперативной группой: по заключению экспертов, имеется воздействие картечи как с внутренней стороны салона грузовика, так и с внешней.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Следствие сейчас тщательно перепроверяет показания "режиссера".
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