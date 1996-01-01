www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.39 р. 100 JPY: 60.66 р.
EUR: 78.76 р. 10 CNY: 99 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Убил "случайно"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Инсценировкой оказалось вооруженное разбойное нападение на федеральной трассе Хабаровск - Чита на перегонщиков автомобилей из Ростовской области.

Ночью 10 августа в центральную районную больницу города Облучье Еврейской АО обратились за помощью двое мужчин с огнестрельными ранениями. Младшего, 1975 года рождения, спасти не удалось. Его напарник, 1974 года рождения, заявил сотрудникам милиции, что они перегоняли домой иномарки, приобретенные в Приморье. Во время ночлега он якобы проснулся от звука выстрела, но ничего заметить так и не успел. Пытаясь спасти товарища, повез его в ближайший город Облучье, где тот скончался, не приходя в сознание.

Однако, как выяснилось, "выживший" перегонщик сам инсценировал вооруженное нападение. И уже в этом признался. Из его показаний следует, что 6 августа он и его товарищ приобрели автомобили и оформили на его имя.

10 августа, около 3 часов ночи, они ехали в сторону Читы по территории Еврейской АО. Примерно в четырех километрах от Облучья напарник достал из сумки обрез и дал посмотреть товарищу. Все это происходило на ходу, и тот в момент передачи непроизвольно нажал спусковой крючок. Тут же в кабине прогремел выстрел. Заряд картечи угодил напарнику в область локтевого сустава, однако одна картечина срикошетила и угодила в голову, раненый потерял сознание.

По словам неосторожного стрелка, он находился в шоке после случившегося и сначала даже попытался застрелиться - у него имеется огнестрельное ранение руки. Но потом решил имитировать вооруженное нападение и произвел выстрел с улицы по двери машины. Это подтверждается и осмотром места происшествия, произведенным следственно-оперативной группой: по заключению экспертов, имеется воздействие картечи как с внутренней стороны салона грузовика, так и с внешней.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Следствие сейчас тщательно перепроверяет показания "режиссера".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru