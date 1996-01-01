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Огонь по браконьерам становится обыденностью
На прошлой неделе в Японском море российские пограничники открыли предупредительную стрельбу по южнокорейской шхуне.
Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю, в районе банки Кита Ямато, в исключительной экономической зоне России, патрульное судно береговой охраны Пограничного управления ФСБ России задержало южнокорейскую шхуну "Дон Гуан-77". экипаж не выполнял законных требований пограничников об остановке.
Только после применения предупредительной стрельбы шхуна легла в дрейф и осмотровая группа смогла высадиться на борт. В трюмах обнаружено 40 тонн кальмара. Документов, подтверждающих происхождение груза, не было. Для проведения разбирательства судно отконвоировано в порт Находка.
Между тем там уже находятся две задержанные в Японском море браконьерские шхуны КНДР. В их отношении решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оба судна также были остановлены только предупредительной стрельбой.
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