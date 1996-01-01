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На Находкинской таможне перекрыт крупный контрабандный канал

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В результате совместной оперативной работы таможенных и правоохранительных органов в зоне деятельности Находкинской таможни перекрыт контрабандный канал. Сегодня идет следствие, и потому детали и участники громкого дела не раскрываются, но уже сейчас можно судить о специфике нарушений и об огромных объемах контрабанды через порты Находки.

До сих пор нельзя назвать размер ущерба, нанесенный государству через использование схем недостоверного декларирования и оформления товаров. Этот ущерб будут подсчитывать еще 3-4 месяца, поскольку на территории "Восточного международного контейнерного сервиса" (ВМКС) стоят более 300 контейнеров, в которых, как предполагается, находится контрабандный товар. На эти контейнеры до сих пор не поданы таможенные декларации, а как показала проверка, импортеры, в чей адрес пришли злополучные контейнеры, - это так называемые фирмы-однодневки, которых фактически не существует.

По истечении двухмесячного срока, если на контейнер не будет подана декларация или соответствующее заявление с просьбой продления оформления, его вскроют и проведут досмотр. "Каждый рабочий день мы досматриваем по 5-10 контейнеров и в каждом находим грубейшие нарушения таможенного законодательства в части недостоверного декларирования и нарушения авторских прав", - рассказывает Александр МИРОНОВ, начальник отдела административных расследований Находкинской таможни.

В задержанных в ВМКС контейнерах - товары народного потребления с признаками контрафактности: одежда, обувь и прочее, причем большинство товаров маркировано известными торговыми марками, часть из которых занесена в реестр ФТС. Правообладателям этих марок уже направлены запросы, если окажется, что они не давали разрешения на использование своих торговых знаков, то кроме недостоверного декларирования владельцу груза будет предъявлено обвинение в нарушении авторских прав, а сам товар будет подлежать конфискации и последующей утилизации. Наверное, поэтому у задержанного груза до сих пор нет владельца и никто не заявляет на него свои права - заявитель неминуемо попадет под расследование.

Сам факт появления на ВМКС контейнеров с контрабандой таможня объясняет злоупотреблением должностных лиц. Контейнеры заявлялись таможне под прикрытием низкопошлинных товаров (фоторамки, гипсокартон, полимерные пленки и др.) и выпускались с таможенного склада после уплаты минимальной пошлины. Ущерб, нанесенный государству, сейчас подсчитывается, а в отношении одного сотрудника таможни заведено уголовное дело. Большое количество оставшихся сегодня на ВМКС контейнеров говорит о качественном проведении операции по пресечению каналов контрабанды.

"К сожалению, подобные факты имеют место и в нашем управлении. Я готов заявить, что мы и впредь не будем скрывать их от общественности, а уличенные в злоупотреблениях сотрудники таможенных органов понесут суровое наказание в рамках, предусмотренных законом", - заявил присутствовавший на вскрытии задержанных в ВМКС контейнеров первый заместитель начальника ДВТУ Александр ВОРОБЬЕВ. Александр Михайлович курирует работу Находкинской таможни с февраля нынешнего года. Именно тогда на ВМКС и поступили злополучные контейнеры, а должностные лица таможни попали в зону внимания службы собственной безопасности ДВТУ.

Можно констатировать, что выявление фактов злоупотребления и придание этим делам громкой огласки демонстрирует желание ДВТУ стать одним из ведущих таможенных управлений в стране. Не секрет, что подобные схемы негласно существовали достаточно продолжительное время, и даже если должностные лица попадались с поличным, вокруг подобных дел всегда существовала завеса секретности. Сегодня ситуация изменилась кардинальным образом - вначале была проведена реорганизация ДВТУ, затем в управлении произошли значительные кадровые перестановки. Теперь настала пора громких дел.

Если так пойдет и дальше, в ближайшем будущем работа Дальневосточной таможни войдет в нормальное русло - платежей будет собираться больше, а нарушений станет меньше. О решительном настрое руководства ДВТУ говорит тот факт, что пора разоблачений пришлась на 15-летний юбилей управления. И если уж таможенники не пожалели свой юбилей, нечистоплотных коллег они уж точно жалеть не будут.

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