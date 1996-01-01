Когда ушел паводок

Весенний разлив Большой Уссурки принес убытки Красноармейскому району на сумму 12,4 млн руб. Между тем в 2005 г. район в краевую программу защиты населенных пунктов от наводнений даже не был включен.

Своими силами администрация района программу защиты от наводнений не потянет. К этому выводу пришла комиссия, закончившая на прошлой неделе обследование "узких мест" на территории Красноармейского района, в частности, дамбы у села Рощино. В последние годы администрация района самостоятельно укрепляла дамбу и прилегающие территории, потратив до 1,8 млн руб., но защитному объекту нужен срочный ремонт, иначе в зоне затопления могут оказаться тысячи жителей.