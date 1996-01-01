Капитан посадил судно на мель

Капитан теплохода посадил судно на мель. Произошло в воскресенье, 14 августа. Теплоход "Капитан Васюков" дал течь сразу после выхода из порта Славянки.

Чтобы судно не затонуло, капитан направил его на мель. Посадка прошла мягко, никто из членов экипажа не пострадал. "Капитан Васюков" - бывший десантный корабль, переоборудован под перевозку автомобилей.