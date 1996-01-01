Уничтожена тонна живых цветов

Почти тонну живых цветов, прилетевших в Россию на самолете из Харбина (КНР), пришлось уничтожить комиссии из хабаровских таможенников и сотрудников инспекции по карантину растений Хабаровского края.

8600 роз, гвоздик и лилий были пущены под бульдозер в районе мусоросборочного комбината поселка Князе-Волконка.

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской таможни, цветы не выдержали температурных перепадов, и во время таможенного оформления на них завелись насекомые. Специалисты таможни записали в акте уничтожения: "Карантинный объект - калифорнийский трипс".