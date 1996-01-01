Про "Алису" шептали кусты...

Кустов было три. И росли они тихо-мирно в урочище бухты Горностай во Владивостоке, пока однажды "Алиса", а если быть точным - компания "Алиса Плюс", не свалила на них кучу мусора. Плюс оказался столь весомым, что кусты зачахли. В таком жалком виде их обнаружил под новый 2004 год инспектор военного лесничества. Разгадать виновника несанкционированной свалки, приведшей к гибели растений, оказалось несложно: его сказочное имя и официальные реквизиты красовались в служебных бумагах, которые там и сям торчали из груды бутылок, коробок, кусков витрины и прочего хлама.

По указанному в мусоре адресу немедленно послали извещение, приглашая полномочного представителя "Алисы" явиться в контору военного лесничества № 247 для разбирательства и составления протокола о лесонарушении. И "Алиса" отозвалась! 5 января в назначенный час прибыли целых два представителя ООО. Узнав, в каком грехе обвиняют их компанию, оба, не подписав протокола, удалились. Вдогонку полетело претензионное письмо с предложением добровольно оплатить нанесенный природе ущерб - 8 396 рублей. А иначе - суд. Но наша "Алиса" не испугалась. И был суд...

Иск предприятию в интересах лесничества предъявила вышестоящая организация - 1976-е отделение морской инженерной службы ТОФ. Обвинений военных повторять не будем, а вот контрдоводы "Алисы" заслуживают внимания. Прежде всего, звучало в арбитражном суде, компания вывозом собственных бытовых отходов не занимается. Это компетенция муниципального предприятия "Влад Эко", которое обслуживает "Алису", - с него, стало быть, и спрос. За погубленные кусты в том числе. Так в деле появился второй ответчик - Владивостокский комбинат по утилизации отходов "Влад Эко".

Однако борцы с мусором блестяще отбили атаку, призвав в свою защиту логику и факты. А они таковы: ООО "Алиса Плюс" не имеет персонального контейнера, пользуется емкостями жилого сектора. Спецмашина за один проход собирает отходы с нескольких десятков контейнеров. Если бы водитель высыпал всю эту запрессованную массу в лесу, то тремя кустиками бы дело не обошлось - 18 "кубов" не шутка! А в куче, обнаруженной инспектором военной лесоохраны, чисто мусор от "Алисы". Вот и делайте выводы.

Арбитражный судья Надежда БИБИК, разбиравшая спор, выводы сделала правильные. С предприятия "Влад Эко" были сняты все подозрения. "Алиса Плюс" наказана рублем за причинение вреда родной природе. Правда, компания обжаловала судебное решение в апелляционной, а затем и в кассационной инстанциях, продолжая доказывать свою непричастность к лесному безобразию. Недавно делом о гибели трех кустов в урочище бухты Горностай занималась коллегия Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа. Результат, увы, опять не в пользу "Алисы". Но остается ведь еще возможность обращения в Москву и Страсбург.

И последнее. О кустах. Вернее, о карах, которыми грозит Государство Российское губителям низкорослой растительности. Оказывается, за каждый незаконно срубленный, выкопанный, уничтоженный или поврежденный куст с нарушителя положено взыскивать 10-кратную стоимость древесины одного дерева наиболее ценной породы с диаметром ствола на высоте груди 20 см. У нас, таким образом, любой кустик приравнивается к крепкому дубу. За нарушение в лесах первой группы расплата вдвое выше. То есть три несчастных горностаевских куста оцениваются как шесть дубов с объемом древесины 26 кубометров! В ООО "Алиса Плюс" про это уже знают...