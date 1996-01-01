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Исторический сквер
Над сквером у Дальневосточного государственного технического университета вот уже третий год занесен бюрократический топор. Сначала в роли дровосека выступала прежняя администрация Владивостока, но потом как эстафетная палочка топор перешел в руки новой команды, и она продолжила гнуть заданную линию: сквер - под корень, а на освободившееся место - доходную постройку.
В свое время "добро" на передачу этого куска земли площадью 544 кв. метра в 25-летнюю аренду коммерсантам дал лично бывший градоначальник Юрий КОПЫЛОВ. Повезло владивостокской фирме "Ликом-Инвест", которая замыслила возвести на ул. Светланской, 73 "административное здание" о четырех этажах. И, видимо, воплотила бы свои планы в жизнь, не вмешайся краевая прокуратура, а затем и суд.
По мнению прокуратуры, мэрия грубо нарушила порядок предоставления земельных участков для строительства. Дело в том, что сквер расположен в историческом центре Владивостока, более того - в охранной зоне памятника истории и культуры федерального значения "Восточный институт". Законодательство в таких случаях требует согласования с Министерством культуры России. Увы, делать этого чиновники не стали...
С точки зрения муниципальной власти (как прежней, так и действующей), согласовывать землеотвод с Минкультом было вовсе не обязательно, поскольку: а) спорный участок относится к землям поселений и потому мэрия вольна им распоряжаться по своему усмотрению; б) никаких объектов недвижимости, имеющих статус памятников истории и культуры федерального значения, на участке нет. Последний тезис аргументировался тем, что в президентском указе, включившем "Восточный институт" в перечень общероссийских памятников, говорится о здании, расположенном по ул. Пушкинская, 10 (сейчас там административный корпус ДВГТУ), а не по Светланской, 73.
Любопытный довод, если не знать очевидного: тыл исторического здания обращен аккурат к Светланской, до сквера всего-то десяток-другой шагов. Ясно, что охранная зона должна охватывать весь объект культурного наследия, а не один фасад!
При разбирательстве в Арбитражном суде Приморского края было документально установлено, что землю для "Ликом-Инвеста" выделили на заповедной территории. С юго-востока граница охранной зоны "Восточного института" проходит по внутреннему краю тротуара ул. Светланской, и сквер туда точно попадает. Кроме того, участок этот оказался в групповой охранной зоне памятников исторического центра Владивостока.
Все, вместе взятое, означает, что здесь запрещается возведение объектов, способных нарушить не только историческую планировку улиц, но также объемно-пространственную композицию и визуальное восприятие исторической застройки. По оценкам специалистов Дальневосточного филиала ФГУК "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры", появление на месте уничтоженного сквера какого-либо здания неминуемо приведет к разрушению исторической среды Восточного института.
Кроме прокуратуры, ярыми противниками этих планов заявили себя на суде ДВГТУ и управление культуры краевой администрации. Но нашлись и сторонники. К примеру, положительные заключения по проекту строительства на Светланской, 73 выданы управлением архитектуры, градостроительства и госархстройнадзора администрации Владивостока, а также экспертной комиссией государственной экологической экспертизы ГУПР МПР России по Приморскому краю. Разумеется, само ООО "Ликом-Инвест" тоже "за", находя понимание в Сером доме. Муниципалитет настаивал на правомерности действий прежней администрации даже после того, как в апреле 2005 года арбитражный судья Наталья ГАЛОЧКИНА признала соответствующие постановления Юрия Копылова недействительными.
Спор продолжился в апелляционной инстанции, куда мэрия и "Ликом-Инвест" дружно подали жалобы на судебный акт, добиваясь его отмены. Но коллегия судей под председательством Галины СИМОНОВОЙ недавно подтвердила законность вынесенного решения. Тучи над сквером разошлись. Надолго ли? У проигравшей стороны еще есть возможность добиться пересмотра дела в Арбитражном суде Дальневосточного округа...
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