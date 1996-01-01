Падение за борт

Прошедшая в выходные парусная регата на "Кубок адмирала Г.И. Невельского" запомнилась не только прекрасной организацией, бескомпромиссной борьбой и жаркой погодой. Вечером первого дня, когда яхты уже подтягивались к месту ночевки в бухту Миноносок, при швартовке судейского катера к причалу базы отдыха Славянского СРЗ произошел трагический случай. Судейский катер столкнулся с яхтой.

До сих пор не выяснена причина, по которой капитан катера вместо торможения резко дал газу, после чего катер врезался в борт пришвартованной прогулочной яхты. Сидящая на верхней палубе женщина не удержалась и упала на борт еще одного судейского катера. В результате падения туристка получила очень серьезные травмы.

Пострадавшая была тут же доставлена в больницу п. Славянка. Сам же инициатор происшествия был в этот же день взят под стражу местными правоохранительными органами и помещен в хасанский изолятор. Проводится расследование.

Как нам стало известно от организаторов регаты, прогулочная яхта к соревнованиям никакого отношения не имеет. По некоторым данным, пострадавшая женщина работает в системе правоохранительных органов.