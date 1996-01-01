Экскаватор-убийца

Во вторник, примерно около 10 часов, на улице Фадеева, между золоотвалом и фарфоровым заводом, с обрыва сорвался экскаватор МТ-2654. В результате падения с большой высоты погиб механик-водитель землеройной машины, 57-летний житель п. Хороль.

По словам начальника пресс-службы ГИБДД Владивостока Людмила ПАРХОМЕНКО, перед тем как сорваться, экскаватор двигался по проселочной дороге, проходящей в 20 метрах выше улицы Фадеева. Причиной происшествия стала неспособность механика справиться с техникой - похоже, размеры экскаватора не соответствовали дорожным условиям. Колесная база землеройки была гораздо шире самого дорожного полотна. Не исключается и нетрезвое состояние экскаваторщика. Уже после происшествия в личных вещах погибшего была найдена початая бутылка водки.

Как удалось выяснить "ЗР", экскаватор принадлежал ЗАО "Востокинвестстрой". Однако ответственные лица этого предприятия на контакт идти категорически отказались.

Пока органы дознания и следствия ГИБДД, принявшие дело к рассмотрению и установлению истиной причины происшествия, от комментариев также отказывается.