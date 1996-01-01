Падающий центр УВД

Существование учебного центра УВД Приморского края находится под серьезной угрозой. Многочисленные дожди подмыли опорную стену, которая удерживала землю на косогоре. И теперь каждый последующий тайфун, посещающий Владивосток, может стать роковым для четырехэтажного здания на Магнитогорской.

Начало разрушениям положил мощный тайфун 2001 г. Именно после тех многодневных дождей бетонные блоки опорной стены рухнули вниз, перегородив дорогу пешеходам и автотранспорту. Следом поехал и сам грунт. Завалы милиционеры разобрали своими руками. А просьбу о восстановлении разрушенной стены направили на имя Юрия КОПЫЛОВА. Но никакой реакции от тогдашней городской администрации не последовало.

Около двух лет назад представители городской МЧС осмотрели косогор, на котором высится здание учебного центра, и сделали вывод: ситуация ухудшается с каждым новым дождем! За последнее время участок земли возле здания стал меньше метров на пять-шесть. Остановить этот процесс своими силами невозможно. Требуется серьезная реконструкция, а значит, крупные финансовые вливания.

Теперь надежда у милиционеров лишь на администрацию Владимира НИКОЛАЕВА. Пока Учебному центру обещали только рассмотреть вопрос о внесении расходов на ремонт в бюджет 2006 г. Беда в том, что разваливающийся косогор может и не дождаться этого момента. Земля вокруг здания проседает на глазах.

Никто не скажет, когда именно фундамент может треснуть. Зато любому сведущему человеку понятно, что в этом случае весь Учебный центр рухнет вниз, погребая под обломками и соседние дома, и самих милиционеров, ведь в четырехэтажном здании центра ежедневно находятся около двухсот человек - преподавателей и слушателей.

Российская привычка надеяться на авось в данном случае может иметь самые трагичные последствия. Семь лет назад в Томском военном училище после мощных дождей рухнула крыша, ремонт которой постоянно откладывали до лучших времен. В этой катастрофе погибли 70 курсантов. Хочется верить, что эта трагедия не успеет повториться во Владивостоке.