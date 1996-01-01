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Черное золото
За первое полугодие правоохранительные органы ДВФО изъяли имущества и ценностей из драгметаллов на сумму в 36 507 тыс. рублей. Почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Такие цифры на брифинге в Хабаровске привел Вячеслав СИВОГОРЛОВ, старший оперуполномоченный по особо важным делам ОРБ по ЭиНП ГУ МВД РФ. По его словам, за первую половину этого года правоохранители выявили 250 преступлений, более 40 из них - в особо крупных размерах. Более 120 человек уже привлечены к уголовной ответственности. Но общая динамика показывает тенденцию к росту подобных правонарушений.
Если раньше незаконные операции с драгметаллами могли легко привести к высшей мере наказания, то теперь угроза не столь существенна - 10, а в некоторых случаях не более 7 лет лишения свободы.
В середине 90-х популярна была скупка запчастей, содержащих в себе вторичные драгметаллы. Доходило до того, что разбирали боеголовки ракет. Теперь подобные преступления - редкость. Не потому, что все вдруг одумались, просто исчерпана "сырьевая база" данного бизнеса. Криминал ищет новые кормушки: в Магаданской области легче покупать золото у "черных" старателей, в Хабаровском крае и Амурской области больше воруют с предприятий. Раньше часто брали курьеров с многокилограммовыми партиями - теперь есть способы продать или легализовать золото "на месте", без вывоза его в западные регионы. Грешат нарушениями законодательства и многие ГОКи, нередко просто скупающие промышленное золото у "черных" старателей.
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