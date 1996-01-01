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Рубильник против ракет
Визит министра обороны РФ Сергея ИВАНОВА на Дальний Восток прошел под уверенными лозунгами укрепления военного присутствия России в регионе, сохранения территориальной целостности страны и прочими оптимистическими заявлениями о комфорте жизни для военнослужащих.
Министр открыл на Камчатке клуб для военных моряков, на Итурупе осмотрел гарнизон батальона быстрого реагирования, во Владивостоке принял парад, посвященный Дню Военно-морского флота. А Хабаровск отложил на конец вояжа, поскольку здесь министру могут испортить настроение: противостояние между ОАО "Хабаровскэнерго" и 11-й армией ПВО и ВВС достигло нешуточного накала по долгам вторых первому.
Конечно, верится с трудом, что будут обесточены пусковые ракетные установки и стартовые площадки истребителей-перехватчиков, но энергетики заявляют об этом во всеуслышание. Как сообщили нам в пресс-службе компании, 9 августа будет ограничено снабжение, скажем так, тыловых объектов, а с 15 августа и до момента заключения договора энергоснабжения все объекты противовоздушной обороны и военно-воздушных сил, расположенные на территории Хабаровского края, будут отключены полностью. Как подчеркнула в беседе руководитель пресс-службы энергокомпании Наталья ПРОКОФЬЕВА, "еще 10 июля все лимиты бюджетных обязательств, выделенные 11-й армии ПВО и ВВС на оплату энергоснабжения на весь 2005 год, были исчерпаны. Вместе с окончанием лимитов закончилось действие договора энергоснабжения; заключение нового договора без выделения лимитов бюджетных обязательств невозможно".
По ее словам, "Хабаровскэнерго" бьет тревогу начиная с мая, ведь отключение энергоснабжения такого стратегически важного объекта может нанести ущерб обороноспособности страны. Переговоры велись с руководителями различных уровней. Однако никаких результатов переговоры не принесли.
ОАО "Хабаровскэнерго" считает, что выполнило все обязательства по договору с 11-й армией, однако министерство обороны не желает добровольно оплачивать свои долги. Параллельно с предупреждением об отключении объектов энергетики направили иски по взысканию задолженности в суд, отметила Н. Прокофьева.
Кому в этом невоенном конфликте придется держать оборону - еще вопрос. Вся провозглашенная Сергеем Ивановым оборонная стратегия может полететь в тартарары, пусть даже на несколько часов, если загнанные в угол энергетики возьмутся за рубильник, да еще в центре Дальневосточного военного округа.
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