Лжебанкроты

Правоохранительные органы Хабаровска вновь столкнулись с фактом, когда процедура банкротства или внесудебной ликвидации предприятия-должника используется у нас как средство ухода от ответственности.

Для современной России процедура банкротства - дело новое, вошедшее в нашу жизнь вместе с рыночной экономикой. И, к сожалению, наработанный за последнее десятилетие опыт свидетельствует о том, что у нас во многих случаях процедура банкротства или внесудебной ликвидации предприятия-должника используется как средство ухода от ответственности за хищения и иные злоупотребления в хозяйственной деятельности, от выполнения денежных обязательств перед кредиторами и (или) от уплаты обязательных платежей.

В одном из районов Хабаровского края несколько лет действовало производственное объединение (ПО), занимавшееся добычей рыбы и розничной торговлей. Директор предприятия, которую до суда пока будем называть ГРОМОВОЙ (далее фамилии также изменены), получила крупный кредит от администрации района под минимальные проценты, но погашен долг был лишь частично.

Зато было создано дочернее предприятие в форме торгово-производственного предприятия. На его счета и были переведены все основные средства ПО на общую сумму более 4 млн рублей. Причем, сделано это было без решения общего собрания пайщиков и безвозмездно. Это ухудшило положение дел объединения, привело к постепенному угасанию его деятельности и скорому банкротству. А сама госпожа Громова уволилась по собственному желанию, и возглавила дочернее предприятие. Туда же перебрались и другие руководители бывшего ПО.

Весьма похоже на преднамеренное банкротство, не правда ли? И проверкой занялись правоохранительные органы. Были опрошены Громова, другие руководители и сотрудники производственного объединения. В результате этих бесед, анализа изъятых финансово-хозяйственных документов, а также оперативно-розыскных мероприятий родился вывод: имело место преднамеренное банкротство с целью невозвращения кредита и уклонения от обязательных государственных платежей. Было возбуждено уголовное дело по статье 196 Уголовного кодекса РФ ("Преднамеренное банкротство").

В ходе следствия выяснилось, что Громова и другие менеджеры ПО систематически скрывали от налогообложения доходы, получаемые от реализации товара, не отражали часть выручки в бухгалтерской отчетности. Расчеты с партнерами нередко осуществлялись наличными деньгами и путем перечисления средств на счета третьих лиц.

Общая задолженность перед администрацией района с учетом процентов составила более 4,4 млн рублей. Доказанная на сегодняшний день задолженность по налогам и сборам составляет около 708 тысяч рублей. Реальный же долг перед бюджетом наверняка значительно выше, поскольку, как уже говорилось, далеко не все положенное находило отражение в бухгалтерских и иных документах.

В подобных случаях нередко бывает, что арбитражные (временные, внешние, конкурсные) управляющие, участвующие в процедуре банкротства, или не справляются со своими обязанностями, или же прямо допускают неправомерные действия. Не обошлось без этого и в данном случае. Конкурсный управляющий ТРОФИМОВ, к примеру, продавая оставшуюся недвижимость, деньги на погашение государственного долга не направлял. Сейчас прокуратура района проводит по поводу его деятельности проверку, а милиция - сбор доказательств.

Но это - только видимая часть айсберга. В развитых странах руководитель, виновный в банкротстве, - директор компании или арбитражный управляющий - неизбежно несет административную, гражданскую и уголовную ответственность за совершаемые действия. Сокрытие и уничтожение бухгалтерской и иной финансовой документации в преддверии банкротства или непосредственно после возбуждения процедуры банкротства расцениваются как серьезные уголовные преступления.

У нас, увы, пока все иначе. И в плане подходов к процедуре банкротства, и в плане реальной ответственности виновных в тех или иных правонарушениях, и в плане финансово-экономической эффективности. У нас требования кредиторов удовлетворяются лишь на 3-7%.

Что же касается налоговой стороны дела, то наши "особенности национального банкротства" создают базу для всевозможных налоговых нарушений. На предприятиях происходит искажение самого существа хозяйственной деятельности, создается возможность перекладывания налогового пресса с предприятия на предприятие путем нужного заинтересованным лицам распределения между ними прибыли, расходов, налоговых платежей и кредиторской задолженности.

Это, с одной стороны, приводит к занижению налогооблагаемой базы, увеличению недоимки, с другой - к обострению социальной ситуации на предприятиях. Именно поэтому правоохранительные органы все "плотнее" занимаются преднамеренными и фиктивными банкротствами.