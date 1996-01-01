Дело о похищении Бабия - в суде

В суде Центрального района Хабаровска начато рассмотрение уголовного дела по похищению местного предпринимателя БАБИЯ.

На скамье подсудимых двое - хабаровский предприниматель и один из бывших руководителей УВД Хабаровского края. Бабий был похищен несколько месяцев назад, весной. В середине дня он вышел из зала игровых автоматов "Джокер" на ул. Волочаевской, после чего его посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Ходят слухи о гибели предпринимателя, но труп его до сих пор не обнаружен. В качестве мотивов похищения следствие выдвигает большую задолженность Бабия перед другим предпринимателем.