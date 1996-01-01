А деревня решила: НЛО

В последний июльский день жители села Бирофельд стали свидетелями необычного происшествия. Над их головами пронесся НЛО! По крайней мере, так успели подумать очевидцы.

Сигарообразное тело "шло" низко, практически у самой земли, лишь периодически взмывая вверх на несколько метров. Полет сопровождался громким шипением, а следом за "НЛО" тянулся черный, пахнущий отнюдь не розами шлейф. Разнеся вдребезги сарай на одном из дворов (при этом убив быка, мирно дремавшего в нем), снеся телевизионную антенну частного дома и оборвав несколько проводов электропередач, объект рухнул где-то в лесу за околицей:

Не прошло и часа, как жители села узнали о том, что Бирофельду, увы, не светит стать объектом внимания уфологов: пресловутое НЛО имело вполне земное происхождение и, к тому же, было сделано в СССР. За "летающую тарелку" сельчане приняли старый-престарый снаряд (или ракету) выпуска девятьсот лохматого года, добросовестно отрытый где-то кем-то из местных сборщиков металлолома!

Одним из первых о происшествии узнал участковый Биробиджанского РОВД Алексей МАЛИК. Не теряя времени, он начал розыск хозяина "НЛО". Много времени это не отняло: виновник переполоха, оказывается, сам разыскивал участкового, чтобы сообщить ему о случившемся. 30-летний Андрей пребывал в состоянии легкого шока, но сумел внятно рассказать о сенсационном событии.

Выяснилось, что за несколько дней до взрыва Андрей в очередной раз наведывался в давно покинутый городок военных вертолетчиков, близ которого располагается такой же заброшенный аэродром. Он - из "металлистов", зарабатывал на жизнь сбором металлолома и раньше не раз привозил всякие массивные железки, которые распиливал у себя на дворе, а после сдавал в пункт приема. Так было и на этот раз.

Андрей счел, что ему улыбнулась удача, когда на аэродроме вырыл из земли массивную металлическую болванку, внешне напоминавшую то ли ракету, то ли странный газовый баллон, то ли секретную модель примуса с крылышками. Для того, чтобы довезти находку до своего подворья, потребовалась помощь деревенских мужиков, которые за символическую плату на конной тачанке доставили предмет в Андрееву усадьбу.

В сарае, где он обычно занимался "резьбой по металлу", Андрей вооружился автогеном и приступил к разделке соседней железяки, когда лежавшая рядом болванка вдруг зашипела, задрожала, выпустила фонтан искр из хвостового оперения, выскользнула из сарая - и шмыгнула в огород. По пути к грядкам штуковина разворотила стену хлева и протаранила мирно спящего там быка.

Пришлось Андрею срочно разделывать еще теплое тело животины на мясо. Покончив с этим скорбным делом, Андрей пошел по селу искать участкового и заодно узнать, куда подевалась его крылатая ракета.

Во время обхода выяснилось, что шанс очутиться в списках погибших наряду с несчастным быком в этот день имели как минимум еще трое односельчан: странный предмет просвистел у них над головами в нескольких сантиметрах! А летучую неприятность обнаружили лишь спустя несколько часов. К счастью, ракета оказалась без боеголовки, только с топливной "начинкой". Как пояснили специалисты, воспламенившееся топливо не взорвалось сразу по чистой случайности. А так бы от незадачливого "металлиста", его дома и соседних жилищ остались бы одни воспоминания! Нелегальный промысловик цветного металла отделался лишь ожогом руки...

По словам специалистов, территория бывшей вертолетной части, столь часто посещаемой Андреем и его коллегами-металлосборщиками, - место весьма небезопасное. После расформирования части боеприпасы остались в болотистой земле, некоторые из них ушли под воду, но сейчас периодически "всплывают" благодаря усилиям охотников за ломом цветных металлов.

Сам Андрей, по его словам, отныне зарекся собирать металлолом и на общественных началах готов обойти всех бирофельдских "металлистов", чтобы на личном примере убедить их не подбирать на заброшенных полигонах что попало! Намерение вполне благое, но местный участковый считает, что одной пропагандой Андрей не отделается: его уже не раз привлекали к административной ответственности за сбор и нелегальную продажу металла. Теперь ему грозит более суровое наказание - в отношении него возбуждено уголовное дело.

Отдел информации ГУ МВД РФ по ДФО при содействии пресс-службы УВД ЕАО.