Зарплата заводчан пошла на оплату учебы родственников руководителей

Уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам Приморского завода возбуждено транспортной прокуратурой Находки.

Как считает транспортный прокурор Денис БАБИКОВ, есть основания полагать, что руководитель одного из структурных подразделений холдинга - судоремонтного комплекса, виновен в действиях, подпадающих под ст. 145 УК. В подобных случаях суд, как правило, избирает условную меру наказания - лишение свободы на срок до 2 лет.

По словам Д. Бабикова, проведенные проверки показали, что на предприятиях Приморского завода сложилась практика, когда вновь принятым работникам не выплачивают заработную плату в течение двух - пяти месяцев. В их интересах на сегодняшний день предъявлено 52 иска. После проведения соответствующей экспертизы, после того, как будет доказано, что предприятие фактически имело возможность выплачивать зарплату, и признаны потерпевшими те, кто ее не получал, дело будет передано в суд. Основания для этого есть: при проверке движения денежных средств выяснилось, что руководством судоремонтного комплекса оплачивается учеба родственников и счета компаний сотовой связи, хотя по закону приоритет отдается зарплате.