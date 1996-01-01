У дома депутата гордумы Находки взорвали бомбу

Трое мужчин устроили пальбу из огнестрельного оружия в одном из центральных районов Находки. Все трое доставлены в городскую больницу. Как констатировали медики, двое из пострадавших получили огнестрельное ранение в область голени и у одного зафиксирован ушиб темени.

По свидетельству очевидцев, один из участников столь плачевно закончившейся перестрелки - охранник. Правда, работники прокуратуры, куда сегодня переданы материалы дела, этот факт не подтверждают. Личности всех троих установлены, но давать показания, проливающие свет на то, что в действительности произошло, никто из них не торопится. Следствие продолжается.

В этот же день произошло еще одно событие, с которым пришлось разбираться правоохранительным органам. В районе улицы Арсеньева, недалеко от дома, в котором проживает депутат городской думы Анатолий ЧЕРНОВОЛ, раздался взрыв. Оперативники, прибывшие на место преступления, обнаружили осколки оболочки, начиненной взрывчатым веществом. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал. Криминалисты проводят расследование.