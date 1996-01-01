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Во Владивостоке обнаружена утечка нефтепродуктов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Известие о том, что на одном из предприятий на берегу Амурского залива произошла утечка нефтепродуктов, которые вытекали аккурат к району пляжей рядом с железнодорожной станцией Санаторная, напугало многих. Сейчас компетентные органы заявляют, что ситуация под контролем и значительного вреда акватории Амурского залива мазут не причинил.

Еще вечером 3 августа мазут поступал в воды Амурского залива. Сгустки попадали в залив с водами Черной речки, устье которой расположено в районе железнодорожной станции Океанская. Рядом с местом воссоединения реки и залива находятся излюбленные места отдыха горожан и отдыхающих близлежащих санаториев. В Черную речку мазут попадал из трубы, в трехстах метрах от устья.

Начиная с этого места и ниже по течению берега и кустарники, находящиеся в воде, до сих пор покрыты черным маслянистым веществом. Непосредственно перед злополучной трубой на воде находились несколько внушительных пятен вязкого черного вещества площадью в 0,5 кв. м толщиной до 1 см.

Ниже мазутного "источника" на берегу Черной реки находится объект "Примводоканала", работники которого рассказали, что наблюдают проплывающие в залив сгустки уже примерно месяц.

Полный объем последствий данного происшествия установят проверки, проводимые различными ведомствами. В первый же день известия о факте загрязнения акватории Амурского залива нефтепродуктами была создана комиссия, в которую вошли правоохранительные органы, Управление ФСБ по Приморскому краю, военная прокуратура Тихоокеанского пограничного округа, территориальные органы управления, органы санэпиднадзора, органы МЧС.

Также в комиссию вошло управление Тихоокеанского военного санатория. Именно с котельной этого санатория произошла утечка мазута. Как выяснилось, причиной утечки стал изношенный трубопровод, из которого мазут просочился, попал в ручей и по его руслу поступил в Черную речку.

По словам главного военного прокурора Тихоокеанского пограничного округа ФСБ Юрия САЗОНОВА, сейчас дальнейшее загрязнение предотвращено, причина утечки устранена и приложены все усилия к тому, чтобы окружающей среде был нанесен минимальный урон. По информации из Комитета по охране окружающей среды, значительного вреда Амурскому заливу мазут не нанес.

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