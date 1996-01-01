Россия отрепетирует войну с китайцами

Отряд ТОФ примет участие в совместных российско-китайских военных маневрах "Мирная миссия - 2005", которые пройдут с 18 по 25 августа на юге Китая. В маневрах примут участие до 10 тыc. военнослужащих из подразделений сухопутных сил, ВДВ, ВМФ и российская стратегическая авиация. ТОФ будут представлять большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников", эсминец "Бурный" и большой десантный корабль БДК-11.

По предварительным данным, на Шаньдунский полуостров предполагается выбросить из четырех самолетов Ил-76 парашютно-десантную роту и боевые машины десанта.

Высадится рота морской пехоты под прикрытием большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота. Кульминацией учений станут пуски по мишеням крылатых ракет с двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС и четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 под прикрытием звена модернизированных истребителей фронтовой авиации Су-27СМ.

По мнению опрошенных RBC daily экспертов, эти маневры исключительно важны как для России, так и для Китая. Во-первых, это первая масштабная отработка совместных боевых действий против внешнего противника на конкретном театре военных действий. Во-вторых, китайцам - потенциальным покупателям российских стратегических ракетоносцев и бомбардировщиков - техника будет представлена в боевых условиях.

Продажа самолетов Китаю позволит Москве загрузить предприятия российского ВПК новыми военными заказами и наконец доработать образцы современной техники для собственной армии.