Суд из-за краба

29 июля Фрунзенский районный суд Владивостока отклонил иск Управления ФСБ Российской Федерации по Приморскому краю к компании Wori Shopping Co Limited. Таким образом, пограничникам не удалось создать прецедент конфискации иностранного судна за незаконный промысел краба в наших водах.

ПТР "Глобал" под флагом Камбоджи было задержано 8 июля этого года. На борту было найдено 57 т краба синего и краба опилио.

Судно в течение пятидесяти минут играло в догонялки, пока пограничники не пригрозили открыть огонь на поражение. В ходе досмотра выяснилось, что "Глобал" не приспособлено для добычи краба или иных морских биоресурсов. Но в двух трюмах обнаружилось 100 чанов с морской водой для транспортировки живого товара, а в морозильных камерах хранились конечности крабов. Предположили, что краб был добыт незаконно.

Позже судовладелец предоставил документы, по которым "Глобал" только транспортировал краба из японского порта Ваканай в корейский Дан Хе. Откуда именно на борт судна попал груз краба, пограничникам выяснить не удалось. Суд отклонил требование о конфискации имущества южнокорейской компании и поставил под сомнение правомерность наложения штрафов на капитана и судовладельца. Корейцы намерены подать иск и взыскать убытки за простой судна и упущенную выгоду.