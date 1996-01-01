Дальневосточной таможне - 15 лет!

В таможенном управлении прошла пресс-конференция, посвященная 15-летнему юбилею ДВТУ и итогам работы управления в первом полугодии 2005 г. Об истории управления и результатах работы журналистам рассказали руководители Дальневосточной таможни.

За последнее полугодие ДВТУ наверстало упущенное за прошлые годы, план пополнения государственного бюджета за этот период выполнен на 104%. Проведена кадровая реорганизация таможенной службы, внедрены современные технологии работы, усилен контроль на всех уровнях службы. Все это позволяет таможенникам гордиться своим управлением и стараться лучше выполнять возложенные на них функции.

Деловой еженедельник "Золотой Рог" присоединяется к поздравлениям и желает Дальневосточному таможенному управлению, как и прежде, добиваться впечатляющих успехов в сложной работе по защите международных интересов Российской Федерации. Уважаемые таможенники, пусть Ваши планы и проекты всегда исполняются, а имидж и авторитет таможенной службы остаются безукоризненными!