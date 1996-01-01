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За информацию о крышках заплатит мэрия

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Администрация Владивостока объявила вознаграждение за достоверную информацию о краденых ливневых решетках и канализационных крышках. На этом можно заработать 10 тыс. руб.

Причина отчаянной акции администрации - продолжающееся расхищение муниципальной собственности. Только за одну ночь во Владивостоке были украдены 2 люка и 3 ливневых решетки. Считается, что эта мера вместе с другими позволит снизить количество краж.

Сегодня сдача металла в пункты сбора металлолома - основная причина отсутствия крышек на люках, колодцах и ливневых стоках. В городе составляются порайонные списки пунктов приема черного и цветного металлолома и проводятся проверочные рейды. Всего в краевом центре около 18-18,5 тысячи люков и колодцев разной принадлежности. Примерно 5% люков, около 900 штук не закрыты и представляют потенциальную опасность для людей и автомобилей.

Телефон доверия открыт в диспетчерской города - 222-333, главном управлении по делам ГО и ЧС - 402-822 и в городской "службе спасения" - 350-911.

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