За информацию о крышках заплатит мэрия

Администрация Владивостока объявила вознаграждение за достоверную информацию о краденых ливневых решетках и канализационных крышках. На этом можно заработать 10 тыс. руб.

Причина отчаянной акции администрации - продолжающееся расхищение муниципальной собственности. Только за одну ночь во Владивостоке были украдены 2 люка и 3 ливневых решетки. Считается, что эта мера вместе с другими позволит снизить количество краж.

Сегодня сдача металла в пункты сбора металлолома - основная причина отсутствия крышек на люках, колодцах и ливневых стоках. В городе составляются порайонные списки пунктов приема черного и цветного металлолома и проводятся проверочные рейды. Всего в краевом центре около 18-18,5 тысячи люков и колодцев разной принадлежности. Примерно 5% люков, около 900 штук не закрыты и представляют потенциальную опасность для людей и автомобилей.

Телефон доверия открыт в диспетчерской города - 222-333, главном управлении по делам ГО и ЧС - 402-822 и в городской "службе спасения" - 350-911.