Токио трясет

Неделю назад оказалось парализовано железнодорожное сообщение в зоне Большого Токио, где произошло мощное землетрясение. По уточненным данным Метеорологического управления, магнитуда подземного толчка составила 6 баллов по шкале Рихтера, очаг находился на глубине 70 км в соседней со столицей префектуре Тиба.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, на всех линиях токийского метро и наземных электричек сработала аварийная система остановки. Было приостановлено движение по автомобильным шоссе в направлении Тибы. В расположенном там аэропорту Нарита на время закрыли взлетно-посадочную полосу. В "Диснейленде" в окрестностях Токио встали аттракционы. Есть данные о пострадавших. Это землетрясение в Токио стало сильнейшим за последние три года.