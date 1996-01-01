Дом на кладбище

Приморской межрайонной природоохранной прокуратурой проверена законность проведения строительных работ ЗАО "Дальневосточная строительная компания" на земельном участке в районе домов №№ 18-20 по улице Овчинникова в городе Владивостоке.

Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Ирина НОМОКОНОВА, при рытье котлована подрядчиком - ООО "Примтехнополис" на обширной территории были обнаружены человеческие останки, поскольку под строительство жилого дома был отведен земельный участок, на котором в 1908-1938 гг. находилось кладбище.

Несмотря на уверения представителей муниципальных служб и контролирующих органов о том, что перезахоронение останков проведено, и оснований для прекращения строительства не имеется, прокуратурой выявлен факт наличия большого количества человеческих останков и гробов в границах отведенной стройплощадки. Установлены и другие нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и строительных правил. Так, во всех пробах почвы выявлено превышение концентрации химических веществ первого, второго и третьего классов опасности, причем в двух образцах проб почвы они оцениваются как опасные.

В соответствии с требованиями законодательства РФ, санитарных норм и правил использование места погребения разрешается по истечении 20 лет с момента его переноса, при этом территория места погребения в этом случае может быть использована только под зеленые насаждения, а строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается.

По результатам проверки прокуратурой направлены исковые заявления в суд о прекращении деятельности. Это не первая попытка остановить застройку этого участка.