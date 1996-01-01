Панамский теплоход попался с крабом

На капитана и судовладельца браконьерского панамского теплохода "Шан Фенг", задержанного в Японском море, наложен крупный штраф.

Как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, теплоход под флагом Панамы был задержан 12 июня текущего года в исключительной экономической зоне России. На борту судна находилось 20 тонн краба. По результатам проведенного разбирательства, на капитана и судовладельца наложен штраф в размере $ 66 816.