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Глава УМС выступил главным разоблачителем коррупции
"ЗР" стали известны некоторые подробности кадровых изменений в управлении муниципального имущества (УМС) краевого центра. Напомним, что на минувшей неделе администрация города Владивостока заявила об обнаруженных нарушениях. Речь идет о 500 муниципальных объектах недвижимости, которые по информации, исходящей из пресс-центра мэрии, частично приватизированы с нарушением закона.
По сведениям "ЗР", в отставку отправлены заведующий отделом аренды помещений УМС Константин КРЫЛОВ, заведующий муниципальной и имущественной казны Алексей МИХЕД, заведующий отделом управления муниципальных предприятий и учреждений Виктор ЗАБРОВСКИЙ.
Интересно, что бывший глава УМС Константин ПЕКАРСКИЙ с работы не уволен. Официально он находится в очередном отпуске. И пока Константин Пекарский отдыхает, глава города Владимир НИКОЛАЕВ принял решение реформировать УМС и подписал приказ о создании управления муниципального имущества, архитектуры и градостроительства. Его руководителем назначен Николай АРЖАНОВ.
По неофициальной информации, Константин Пекарский по выходу из отпуска останется работать в администрации. Причина такого благоволения к данному чиновнику заключается в том, что именно он стал одним из главных разоблачителей коррупции во вверенном ему управлении.
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