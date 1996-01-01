В Артеме нашли семь трупов

Беспрецедентное убийство произошло в ночь на воскресенье, 31 июля, в Артеме - в заброшенном полусгоревшем бараке обнаружены тела семи мертвых человек. Две женщины, два подростка 10 и 12 лет и трое взрослых мужчин.

У шести убитых резаные и рубленые раны головы и тела. Один человек - без признаков насильственной смерти. На место преступления выехала бригада прокуратуры края.

Личности всех убитых установлены - это, можно сказать, лица, которые вели асоциальный образ жизни. Убийство в Артеме - своего рода криминальный рекорд Приморья.