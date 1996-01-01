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Это - цирк...

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Историю с арендой здания Владивостокского цирка УК "Владивостокский цирк" можно было бы считать недоразумением, досадной ошибкой, не начни участники сделки доказывать свою полную правоту в Приморском арбитражном суде.

Главных участников двое - это Территориальное управление Росимущества по Приморскому краю и учреждение культуры "Владцирк". В прошлом году они заключили между собой договор № 511/04, по которому с 1 января 2005 года и на ближайшие 49 лет во владение последнего перешло около 11 тыс. кв. м нежилых помещений в здании по ул. Светланской, 103.

Интересно, что состоялась сделка по просьбе прежнего пользователя - УК "Владивостокский государственный цирк". В письме, адресованном территориальному управлению (оно выполняет функции собственника здания), тогдашний директор культурно-зрелищного заведения Михаил МИХАЕВ обосновал просьбу трудным материальным положением цирка: годами отсутствует целевое финансирование, нет денег на ремонты и оплату коммунальных платежей... А решить накопившиеся проблемы поможет передача здания в аренду крепкой организации.

И такая нашлась. Желание взвалить на свои плечи тяжкий груз цирковых забот выразило негосударственное УК "Владцирк", учредителем которого был сам г-н Михаев. Возможно, в новой ипостаси ему бы и удалось вывести предприятие из финансового прорыва, но времени для этого оказалось явно недостаточно. Вместо 49 лет - фактически шесть месяцев.

Все "испортила" краевая прокуратура, которая усомнилась в законности арендного договора. И было отчего! С точки зрения надзирающего органа, собственник федерального имущества не имел права передавать в аренду здание, находящееся в оперативном управлении Владгосцирка. По сути, его лишили возможности вести уставную деятельность и де-факто ликвидировали. Причем, как оказалось, без ведома и согласия Росгосцирка, которому подчиняется учреждение культуры.

Обращаясь с иском в Арбитражный суд Приморского края, прокуратура потребовала признать арендный договор недействительным, применив последствия недействительности ничтожной сделки. Чуть позже к этим требованиям присоединились пострадавшие Росгосцирк и Владгосцирк.

На суде (дело вела Ирина ЯКОВЕНКО) ответчики стояли на своем: нарушений нет! Тем не менее, пока шло разбирательство, договор между Приморским управлением Росимущества и УК "Владивостокский цирк" подкорректировали: срок окончания аренды был сдвинут с 31 декабря 2053 года на 1 июня 2005 года. Это, впрочем, не спасло от признания сделки ничтожной. Решением от 5 мая суд обязал Владцирк возвратить здание по ул. Светланской, 103 законному владельцу - Владгосцирку.

Но на этом история не закончилась. Несостоявшийся арендатор обжаловал судебный акт как принятый "при неполном исследовании обстоятельств". Правда, спорил Владцирк уже в одиночку. Территориальное управление Росимущества своего представителя на новый процесс не прислало и даже отзыв на жалобу не представило. Так что позиция собственника на этот раз осталась загадкой. Но в любом случае вряд ли что могло поколебать вывод апелляционной коллегии под председательством Надежды ФАДЕЕВОЙ: передача спорного имущества иному пользователю произведена с нарушением действующего законодательства, а значит, сделка правомерно признана недействительной. 18 июля решение Приморского арбитражного суда вступило в законную силу.

По словам нового директора Владивостокского государственного цирка Алексея ТУРКАЛОВА, обстановка стабилизировалась, сегодня цирк работает в нормальном режиме.

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