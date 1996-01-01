Восточный контейнерный пост ликвидирован

С 1 июля решением ФТС России ликвидирован Восточный контейнерный таможенный пост Находкинской таможни. Все 73 сотрудника поста перераспределены на таможенный пост "Морской порт Восточный".

Восточный контейнерный таможенный пост просуществовал чуть больше года. При его создании предполагалось, что он разграничит регионы деятельности, функции и компетенции таможенных постов в пункте пропуска порт "Восточный". Однако на деле сложилась ситуация, когда в одном пункте пропуска действовали два таможенных поста с аналогичными функциями, что привело к несогласованности действий декларантов и перевозчиков при оформлении одних и тех же товаров.

В связи с этим ФТС приняло решение создать единый таможенный пост, который будет заниматься оформлением и контролем всех товаров, перемещаемых через "Восточный".