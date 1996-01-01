Владивостокской "отключкой" занимается прокуратура

Прокуратура Первореченского района Владивостока возбудила уголовное дело по факту обрыва линии электропередачи.

Напомним, во Владивостоке на прошлой неделе, 20 июля, около 16 часов на территории МУП "ВПОПАТ-1" по ул. Корнилова, 15а произошел обрыв провода высоковольтной линии "Волна". В результате прекратилась подача электроэнергии на разных подстанциях Южных электрических сетей "Дальэнерго": "Голубиная", "Амурская", "ТЭЦ-1", "Телецентр", "Эгершельд", "Инструментальная", "Металлист". Авария вызвала отключение от электроснабжения на несколько часов потребителей района Эгершельда и центра Владивостока - почти трети города.

Расследование контролирует прокуратура Приморского края.