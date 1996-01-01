Чиновники соцзащиты прикинулись бедными

Прокуратура Октябрьского района Приморья направила в суд уголовное дело по обвинению должностных лиц администрации района в мошенничестве.

Начальника управления социальной защиты населения Елену АНДРЕЮК и бывшего главного бухгалтера управления Аллу ГОЛУБИЦКУЮ обвиняют в том, что они с помощью подложных документов организовали себе субсидию по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2003-2004 гг. Дамы изготовили себе справки о средней зарплате по месту работы, значительно занизив размер своего дохода.

За это время на счета организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на погашение незаконно оформленных ими субсидий из федерального бюджета было перечислено 16 и 19 тыс. руб. соответственно.

Интересно, что проверка прокуратуры района в подразделениях органов государственной власти и местного самоуправления установила и другие случаи неосновательного обогащения должностных лиц за счет государства. Всем фактам незаконного получения субсидий должностными лицами будет дана надлежащая юридическая оценка, обещают в прокуратуре.