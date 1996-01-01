Браконьерский "Варяг"

Вопиющий случай произошел на прошлой неделе в водах Приморского края. Возле берегов Приморья затонуло рыболовное судно. Однако на этот раз причиной гибели траулера стала не штормовая погода, а умышленные действия экипажа российского судна РС "Альма" (порт приписки Невельск).

Эпопея началась 19 июля, когда в районе залива Рында, недалеко от Находки, внимание пограничников привлек траулер "Альма". Как оказалось, это старый знакомый - данное судно за два года четырежды задерживалось пограничными кораблями за грубые нарушения правил промысла краба. Точнее сказать, у него никогда не было разрешительных промысловых билетов на добычу биоресурсов, однако это не мешало РС регулярно выходить на промысел.

Так было и в этот раз. Судно, полностью снаряженное оборудованием для промысла краба, было застигнуто на месте преступления. В момент подхода пограничного сторожевика экипаж выбирал установленные крабовые порядки. Досмотровая группа, высадившаяся на борт РС, обнаружила 5 полных чанов с живым крабом. Причем это были наиболее ценные виды крабов - около трех тонн камчатского и синего. Между тем с октября прошлого года судно "Альма", по данным системы мониторинга, было отмечено в японском порту Вакканай.

"Браконьеры часто вводят ложные координаты в систему космического мониторинга, - утверждает начальник отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю контр-адмирал Александр ИВАНКОВ. - Законом никакой ответственности за ложные данные о позиционировании судна не предусмотрено. Чтобы вести ложные "трассировки", не обязательно хорошо разбираться в технике. Достаточно иметь ноутбук и прочитать инструкцию на нескольких страницах".

Для того, чтобы разобраться с нарушителями промысла, пограничники решают конвоировать судно в порт Находка. Капитан "крабовика" категорически отказывается следовать в приморский порт, а настаивает на проведении разбирательства в любом из сахалинских портов. Чтобы не выполнять требования пограничников, администрация судна идет на всяческие ухищрения. Вначале она заявляет о том, что топливные танки абсолютно пустые, потом о том, что на судне есть проблемы с главным двигателем. Обсудив сложившуюся ситуацию, пограничники принимают решение взять РС на буксир. Однако экипаж РС "Альма" игнорирует требования завести буксирный трос. Моряки задержанного судна просто стояли на палубе и наблюдали, как пограничники проводят работы по подготовке буксировки.

В 3 часа 15 минут находящийся на борту буксируемого браконьерского траулера инспектор Приморской государственной морской инспекции обнаружил, что в трюм поступает вода. Буксировка сразу была прекращена, и на борт РС с целью проведения разведки и оказания мер по спасению судна отправляется аварийно-спасательная группа. Осмотрев РС, аварийная группа констатировала, что вода внутрь корпуса поступает через открытый днищевой кингстон. На момент обнаружения причины машинное отделение и часть жилых помещений были уже затоплены.

Вопреки всем правилам мореплавания капитан РС и его команда от борьбы за живучесть судна самоустранились. Более того, чтобы пограничники не смогли начать откачивать насосами поступающую воду, экипаж судна умышленно обесточил судно, отключив дизель-генератор.

"Экипаж намеренно затопил судно, - утверждает контр-адмирал Александр Иванков. - Как передавал по связи командир аварийной группы, когда они подходили к тонущему РС, там было абсолютное спокойствие. Экипаж в спасательных средствах и с собранными вещами спокойно ждал на верхней палубе. Появление воды для них не могло быть сюрпризом".

Спасти сейнер в этих условиях было невозможно. Пограничникам пришлось пересаживать спокойно куривших моряков на свой корабль. А сахалинский РС "Альма" на глубине 125 метров нашел свою последнюю стоянку.

В настоящее время экипаж утонувшего судна прибыл в порт Находка. Компетентные органы проводят разбирательство, однако предварительное расследование показало, что юридическое лицо - владелец "утопленника" отдал его по договору в аренду предпринимателю корейской национальности. Интересно, что половина экипажа не была внесена даже в судовую роль, а капитан и старший помощник проходили по ней матросами.

У одного из членов экипажа были обнаружены запрещенные к использованию на территории РФ средства связи японского производства. Эти рации позволяли свободно связаться с владельцами судна, находящимися на берегу. Пограничники высказывают предположения, что приказ затопить судно был получен непосредственно во время буксировки. "По имеющейся у нас информации один из членов экипажа являлся так называемым смотрящим за РС. Именно он, а не капитан, мог отдать приказ морякам открыть кингстоны. Еще на переходе он был вычислен и изолирован от остальных членов экипажа в отдельное помещение", - рассказывают представители пограничников.

Теперь экипажу судна грозит не только административное наказание, но, возможно, и уголовное преследование. Находкинская транспортная прокуратура умышленное затопление рассматривает как покушение на жизнь осмотровой группы. Все действия, точнее, бездействие экипажа РС во время затопления документировались. Будет выясняться, почему судно вышло с нарушениями в судовой роли и администрация какого порта разрешила выход в море РС "Альма".

Пограничники отмечают, что главная цель затопления - уничтожение вещественных доказательств - не была достигнута. Часть доказательств удалось спасти. В частности, на берег были доставлены судовая документация и образцы крабовой продукции. Найдены бумажные листы с координатами установленных в море 17 крабовых порядков. Один порядок, состоящий из 70 крабовых ловушек, уже найден и поднят, из него изъято более 1000 особей краба.