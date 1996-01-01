На работе, как на войне

"Воюем", - отвечают сегодня на вопрос: "Как дела на работе?" сотрудники всех силовых структур Дальнего Востока.

"Война" - это командно-штабные учения "Восток-2005", в ходе которых отрабатываются навыки в обеспечении антитеррористической, экономической и общественной безопасности, проверяется, насколько четко выстроено взаимодействие силовых структур с органами местного самоуправления при проведении спецопераций и стабилизации оперативной обстановки в условиях чрезвычайного положения.

Как сообщил начальник Главного управления МВД РФ по ДВФО генерал-полковник милиции Анатолий ЗОЛОТАРЕВ, дальневосточная милиция демонстрирует высокую готовность работать в особых условиях.

Всего в учениях принимают участие более 14 тыс. сотрудников милиции. Пока мероприятия вписываются в обычный рабочий график. Ночных тревог нет. И, как сообщили, в пресс-службе УВД Приморского края, основной работе милиционеров учения не мешают.

Ежесуточно в оперативные группы органов внутренних дел поступает и отрабатывается свыше 100 вводных. В центре внимания стоят вопросы борьбы с террористами и вооруженными преступниками, перекрытия наркотрафика, противодействия нелегальной миграции, предотвращения совершения преступлений в бюджетообразующих отраслях Дальнего Востока - лесной, рыбной, золото- и алмазодобывающей.