В порту Восточном взрыв

В результате взрыва, который произошел в понедельник утром, 25 июля, на грузовом судне в районе порта Восточный из-за нарушения техники безопасности, погиб один человек.

Судно шло с грузом полистерола из Южной Кореи. На контейнере c взрывоопасным веществом отсутствовали пометки. Взрыв произошел в результате сварочных работ, проводившихся в непосредственной близости от контейнера. На момент сдачи номера в печать были данные о двух жертвах: один погиб, второй ранен. Ведется проверка.