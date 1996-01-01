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Столица Японии может погибнуть
В скором времени столица Японии, возможно, переедет из привычного Токио в другой город, расположенный в менее сейсмоопасной зоне. Парламент Страны восходящего солнца уже обсуждает такую перспективу. Где именно может возникнуть новая столица, пока неизвестно - власти держат свои планы в секрете, чтобы не вызвать преждевременного ажиотажа. По всей видимости, на роль новой столицы претендуют сразу несколько городов.
Сейсмологи забили тревогу еще полгода назад. В августе 2004 г. представители японского Комитета по исследованиям землетрясений заявили: вероятность того, что в течение ближайших 50 лет главный город Страны восходящего солнца будет полностью разрушен, достигает 90%. В Японии уже давно возводят сейсмоустойчивые постройки, однако даже они не могут выстоять землетрясение в семь баллов и выше. Ученые утверждают, что вероятность 7-балльного землетрясения в Токио в течение следующего десятилетия составляет 30%, ближайших 30 лет - до 70%, а за полвека она вырастет до обещанных 90%.
Если же на остров Хонсю, где расположена японская столица, обрушится цунами, подобное тому, что накрыло Юго-Восточную Азию в конце прошлого года, Токио вместе со всей инфраструктурой портов Токийского залива смоет с лица земли без остатка.
Кстати, вскоре после того, как сейсмологи впервые предупредили об угрозе фатального для японской столицы землетрясения, остров Хонсю как следует встряхнуло. В конце октября 2004 года в течение полутора суток было зафиксировано более 300 подземных толчков, сила 13-ти из которых превысила 5 баллов по шкале Рихтера, некоторые из них достигли почти 7-ми баллов. Стихия разрушила более 2,5 тыс. жилых домов и 1,3 тыс. административных зданий. Погибли десятки человек, более 3 тыс. получили ранения.
Конечно, такие жертвы и разрушения можно назвать незначительными по сравнению с последствиями сильнейшего землетрясения, которое произошло еще до того, как японцы научились возводить специально защищенные постройки. В результате землетрясения 1 сентября 1923 г. Токио и Иокогама были почти полностью уничтожены, около 130 тыс. человек погибли или пропали без вести, 570 тыс. семей остались без крова. А в 1995 г., когда в Японии уже строили исключительно "супердома", мощное землетрясение убило 6 тыс. жителей Кобэ. Комитет по исследованиям землетрясений был организован как раз после этого стихийного бедствия.
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