Композиция смерти

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении продавца промышленных товаров, которая рекомендовала свою продукцию покупателям для внутреннего употребления.

Во время проведения так называемой "контрольной закупки" 47-летняя работница прилавка реализовала клиенту в качестве алкоголя душистую воду "Композиция". Отравления подобными суррогатами неоднократно приводили людей на больничную койку.