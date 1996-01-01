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Композиция смерти
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении продавца промышленных товаров, которая рекомендовала свою продукцию покупателям для внутреннего употребления.
Во время проведения так называемой "контрольной закупки" 47-летняя работница прилавка реализовала клиенту в качестве алкоголя душистую воду "Композиция". Отравления подобными суррогатами неоднократно приводили людей на больничную койку.
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