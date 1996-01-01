Зарезал сразу двух человек

По подозрению в совершении двойного убийства милиция Приморского края разыскивает 26-летнего жителя Владивостока.

15 июля на пустыре возле поселка Старая Манзовка Черниговского района прохожие нашли труп мужчины с ножевыми ранениями. При осмотре места происшествия в 15 метрах от погибшего сотрудники млиции обнаружили еще один труп - женщины, которая также скончалась от колото-резаных ран.

Погибшие - 38-летний житель села Монастырище и женщина из поселка Сибирцево 1964 года рождения. Оба работали на заводе "Литмаш". Установлен и подозреваемый в совершении этого особо тяжкого преступления.