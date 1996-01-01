"Хонду" продали за фальшивые доллары

Житель Владивостока стал обладателем 6 тысяч фальшивых долларов. Это произошло на Уссурийском авторынке, когда мужчина продал неизвестным покупателям свою автомашину "Хонда-СРВ".

Новые владельцы иномарки отсчитали автомобилисту 60 100-долларовых банкнот и отбыли в неизвестном направлении. Потерпевший обнаружил, что деньги фальшивые только через сутки, после чего и обратился в милицию с заявлением на действия мошенников. Возбуждено уголовное дело.