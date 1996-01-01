Улицы почистят хулиганы

В ближайшее время правонарушители, приговоренные судом к наказанию в виде исправительных работ, будут привлечены к общественно-полезной работе - благоустройству и санитарной очистке территорий Владивостока.

Перечень мест, уборка которых будет производиться силами осужденных к исправительным работам, включает 15 пунктов. Это уборка служебных помещений и участков, прилегающих к зданиям УВД краевого центра, районных управлений внутренних дел, территорий ГУЗ "Приморский краевой наркологический диспансер", ГУЗ "Приморская краевая клиническая больница № 1", МУЗ "Городская клиническая больница № 1" и т. д.