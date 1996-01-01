Прокуратура торг считает уместным

Коррупция в России приобретает опасные масштабы. Государственные структуры, несмотря на всевозможные комиссии, практически не борются с этим злом. МВД бездействует.

Столь жесткую оценку ситуации в одном из своих докладов дал Генеральный прокурор РФ Владимир УСТИНОВ. Периодически он делает подобные заявления, и может сложиться впечатление, что Устинов едва ли не единственный высокопоставленный чиновник, который пытается противостоять разложению власти, а его ведомство - последний оплот борьбы с коррупцией.

История, о которой мы расскажем, рисует иную картину. Она приключилась с бывшим президентом ОАО "Владивостокская база тралового и рефрижераторного флота" (ВБТРФ) Николаем НИКИТЕНКО. Этот человек, как он пишет в своем письме, в 1998 году вынужден был покинуть Россию, "не выдержав бандитского беспредела как со стороны госаппарата, так и со стороны реальных бандитов, опасаясь физической расправы".

60 томов за 5 миллионов

"В апреле 1998 г. в отношении меня возбудили уголовное дело - за злоупотребление служебными полномочиями. Вскоре после этого мне позвонил человек и сообщил, что представляет интересы фирмы ВАСИЛЕНКО. "Фирма Василенко" - прокуратура Приморского края, а Василенко - тогдашний краевой прокурор. Звонивший сообщил, что ему поручено обговорить сумму, в обмен на которую дело в отношении меня будет прекращено, как он выразился, "подчистую". Представитель "фирмы Василенко" предложил заплатить $ 1,75 млн. Я отказался от сделки и услышал в свой адрес угрозу: если не заплачу требуемую сумму, меня объявят в розыск через Интерпол. Дня через три тот же человек позвонил и назвал более низкую цену -$ 750 тыс.

Мой российский адвокат убедил меня, что добиваться справедливости в российских судах бесполезно. Я заплатил адвокату, а тот, как я понял, заплатил посреднику. Дело прекратили.

Говорят, если медведь залезет на пасеку и хотя бы раз отведает меда, он будет приходить сюда ежедневно, пока его не застрелят. То же и с вымогателями.

За дней десять до истечения срока давности моего злополучного дела, возбужденного в 1998 г. и прекращенного в 1999 г. по амнистии, мне в Америку позвонил человек, представившийся адвокатом Анатолием Васильевичем ЛЕВИЦКИМ. Его требование повергло меня в шок: заплатить $ 5 млн, из которых полтора миллиона - ему за посредничество, а $ 3,5 млн, как он выразился, очень высокому чину из Генеральной прокуратуры. Если я заплачу указанную сумму, сказал вымогатель, дело, которое насчитывает 60 томов и хранится в офисе Генеральной прокуратуры по Дальневосточному федеральному округу, будет передано моему доверенному лицу. Я довольно грубо оборвал телефонный разговор.

А вскоре на мой факс из Владивостока поступила копия статьи, опубликованной в местной газете. Пресс-секретарь краевой прокуратуры сообщала, что в отношении меня и моего сына (он не живет в России с 1992 г.) Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело, на нас подают в международный розыск.

Под контролем ФСБ

Я вынужден был обратиться в УФСБ по Приморскому краю. Работать со мной стали руководитель одного из подразделений Сергей Васильевич КОВАЛЕНКО и его заместитель Владимир Иванович. Дальнейшие переговоры с вымогателями я вел под их контролем и по их рекомендациям. Все телефонные разговоры записывал на диктофон. То же самое, насколько мне известно, делало и Приморское ФСБ.

Первым, кто позвонил мне после моего обращения в ФСБ, был человек, представившийся ПАЛУХО Николаем Николаевичем. Я знаю, что главный судебный пристав Приморского края носит такую же фамилию и имя-отчество, но не могу утверждать, что именно он вымогал взятку. Чтобы утверждать наверняка, необходимо провести экспертизу записи и идентифицировать записанный голос.

Человек, представившийся Палухо, примерно за $ 4 млн пообещал быстро и окончательно решить мою проблему. При этом он сказал, что сделает это с помощью председателя краевого суда и краевого прокурора. Я, следуя инструкциям офицеров ФСБ, начал торговаться. Тогда мой собеседник спросил, знаю ли я, сколько заплатил Анатолий МИЛAШЕВИЧ из "Востоктрансфлота" за то, что закрыли его уголовное дело? "О-го-го! - сказал представившийся Палухо. - Но зато дело закрыто раз и навсегда!"

После Палухо на меня вышел некий Олег БЫСТРИЦКИЙ. Помимо того, что я вел записи наших телефонных разговоров, я вел с ним переписку и по электронной почте.

Приведу два любопытных письма.

"From: "ost-inw1358" "OST-INW1358@YANDEX.RU

To: nikolay@globalseafoods.com

Sent: Friday, January 09, 2004 1:08 АМ

Николай Иванович, добрый день.

Только что разговаривал еще раз с САНИНЫМ (он сам мне позвонил). Сейчас они подробно начали изучать ваше дело и возможности его закрытия. Сказали, что они его закроют подчистую со стопроцентной гарантией. Но дело очень сложное и слишком большие суммы там фигурируют. Весь процесс займет не менее месяца. Более точно по времени они определятся через неделю.

По оплате расклад такой: 1 000 000 получает КОЛМОГОРОВ, 400 000 - следователь (которому это поручили), 200 000 забирает себе Санин... Олег".

"From: "ost-inw1358" "OST-INW1358@YANDEX.RU

To: nikolay@globalseafoods.com

Sent: Tuesday, January 13, 2004 4:01 РМ

Николай Иванович, приветствую.

Предлагается такая схема. ...мы идем в банк, кладем в ячейку деньги, которые предназначены для меня, Игоря и Санина Евгения Михайловича (это не только с ними согласовано, но и их требование)... Один ключ остается у Вашего человека, один у меня.

После этого устраивается встреча Вашего человека с представителем прокуратуры, с которым он будет работать, и по такой же схеме деньги, предназначенные для них, кладутся в ячейку банка. Один ключ остается у Вашего человека, а один у прокурорского.

Теперь о вознаграждении мне и Игорю. Игорь хочет получить 200 000, ну а мне хватит и 100 000.

Итого: получается, в одну ячейку кладется 500 000, а в другую 1 400 000.

Почему такие сложности? Потому что Санин сомневается, что сможет что-то получить, если все деньги уйдут в прокуратуру. У него уже был такой прецедент...

После того как будет все сделано, отдаются документы Вашему человеку, с вашей стороны они проверяются и только после этого вскрываются ячейки и передаются деньги. Олег".

Всю переписку я аккуратно переправлял в ФСБ Приморского края.

Офицер ФСБ, который был со мной на связи, говорил, что мелкие сошки вроде следователя Приморской прокуратуры и чиновников из Генпрокуратуры по Дальневосточному округу их не интересуют. Они хотят взять рыбу покрупнее. Видимо, операция действительно готовилась, я это чувствовал по тем рекомендациям, которые мне давали в ФСБ. Наконец Коваленко вылетел в Москву. Вскоре я получил от него по электронной почте письмо. Оно было, как обычно, завуалировано: под контрактом подразумевалась дача взятки.

"From: luminofor@mail.ru

To: nikolay@globalseafoods.com

Sent: Thursday, January 29, 2004 9:09 РМ

Attach: отказ.doc

Subject: ответ

Здравствуйте, Николай. ...можете в резкой форме прерывать все отношения. К сожалению, в конечном варианте контракт не состоялся, но благодаря совместным действиям лишили возможности недобросовестных участников бизнеса совершать свои действия. Сергей".

После этого письма я понял, почему так быстро был отправлен в отставку замгенпрокурора Колмогоров.

Молчание Патрушева

Думаю, сотрудники ФСБ по Приморскому краю - честные ребята, они добросовестно исполнили свой долг, просто не все им оказалось под силу. Не их в этом вина.

Но одного я не мог взять в толк: если невозможно подступиться к прокурорскому чиновнику в Москве, то почему бы не изобличить чиновников помельче, тех, кто торгует должностью в Хабаровске и Владивостоке? Лишь потом понял, в чем дело. Если взять чиновников "мелких", они все равно могут вывести на своих начальников.

Я обратился к директору ФСБ Владимиру ПАТРУШЕВУ. Рассказав о том, чем закончилось наше сотрудничество с его подчиненными, я спросил, что делать: ведь от меня снова потребовали в обмен за прекращение уголовного дела уплатить $ 2,8 млн.

Патрушев не ответил.

Так я остался один на один с государственной системой вымогательства".

Сопротивление бесполезно.

Но не бессмысленно

Документы, которые г-н Никитенко передал редакции "МН", дают основания поверить тому, что у него действительно вымогали деньги в обмен на прекращение уголовного дела. И хотя в Управлении ФСБ по Приморскому краю отказались комментировать утверждения бывшего руководителя флота о сотрудничестве со службой безопасности, электронный адрес на письме офицера ФСБ Коваленко говорит о том, что и здесь бывший руководитель ВБТРФ не лукавит.

Рассказав эту историю, мы не рассчитываем на то, что какая-то из государственных структур всерьез займется расследованием факта фабрикации в отношении Николая Никитенко уголовного дела и вымогательства взятки. Мы всего лишь в очередной раз фиксируем печальный факт: коррупция разъела государство до такой степени, что в нем не осталось структур, способных хоть как-то противостоять этому злу.

"Московские новости", № 56, 2005 г.