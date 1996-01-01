Милиция заинтересовалась похоронным бизнесом

Как стало известно "ЗР", на минувшей неделе сотрудниками УБОП возбужденно уголовное дело в отношении бывшего руководителя МУП "Некрополь" Евгения ОСОКИНА.

Напомним, что бывший генеральный директор муниципального предприятия был протеже экс-мэра Юрия КОПЫЛОВА и уволен вскоре после прихода Владимира НИКОЛАЕВА. По информации "ЗР", бывшему гендиректору вменяют в вину мошенничество, но не исключено, что дело будет переквалифицировано и по другим статьям. Интерес к деятельности "Некрополя" у сотрудников милиции возник после того, как вышвырнутые из похоронного бизнеса частные ритуальные фирмы стали обращаться с заявлениями в различные силовые структуры. Возможно, что за делом Осокина вскроется целый пласт правонарушений в похоронном бизнесе. Как сообщил "ЗР" неофициальный источник, недавно был пойман на взятке смотритель одного из городских кладбищ. Действовал он по собственной инициативе или выполнял чьи-то указания, сейчас выясняется.