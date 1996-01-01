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Этой взрывчаткой можно было уничтожить целый микрорайон

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Как недавно сообщалось, неустановленные военные произвели подрыв 5-го форта Владивостокской крепости. Подробности случившегося, которые недавно поступили в редакцию "ЗР", потрясают...

Досье

Форт № 5 построен в 1911-1916 гг. Он был реконструирован в 1971-1979 гг. Использовался как центральный командный пункт укрепленного района № 1 ТОФ.

По мнению специалистов, взрывчаткой, разрушившей форт № 5 Владивостокской крепости на одной из вершин Седанкинского хребта, можно было полностью уничтожить целый микрорайон города. Говорят, то, что там взорвалось, - это 7 тонн тротилового эквивалента.

Увиденное впечатляет - взрывчаткой выворотило толстенные 3-4 метровые стены капонира. С места сдвинута одна из башен сооружения. Страшно подумать, что это была за сила, ведь все известные снаряды, даже при прямом попадании, не могут нанести ему сколь-нибудь серьезный урон.

Три дня после случившегося на месте взрыва работали саперы. Они выносили разорвавшиеся и неразорвавшиеся снаряды из помещения и выкапывали их из земли возле капонира. Все выкопанное и вынесенное увозили на автомобилях. Оцепление вокруг форта сняли в воскресенье 10 июля около 7 часов вечера, однако работа саперов продолжалась еще и в понедельник.

Как сообщил Сергей ПОПОВ, арендующий расположенный в нескольких километрах форт № 7, когда, услышав взрывы, он начал звонить в службы ТОФ, ему отвечали, что плановых подрывов в это время не было.

В понедельник появились сообщения, что взрывали все-таки военные, которые решили утилизировать старые артиллерийские снаряды. Сделали они это в подземных галереях форта. Во вторник 12 июля расследованием инцидента занялась прокуратура.

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