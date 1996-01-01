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Спасти рядового VIPа
Впервые в истории Дальнего Востока команда, представляющая регион, завоевала первое место в Кубке Национальной ассоциации телохранителей России (НАСТ). Первым победителем общероссийского турнира среди дальневосточников стала команда Bat and Frog, представляющая Уссурийск.
Выступающие за команду Иван ЗАЯНОВ, Иван ЧУКУШИН, Александр ВИННИК и Александр БУСЫГИН (менеджер команды - Виктор ЧЕРЕПАНОВ) не считались фаворитами турнира. Тем более что и заниматься совместно уссурийцы начали только в августе 2004 г. Однако на проходившем в Новокузнецке шестом открытом Кубке НАСТ России они сразу же дали понять, чья проверка на профессиональную пригодность вызовет со стороны судей меньше всего нареканий.
Первым испытанием стало тактическое сопровождение важной персоны, которую, ограждая от нападения, нужно было сопроводить из офиса до автомобиля. Далее телохранителям следовало провести оперативно-технический осмотр помещения и автомобиля, где могли быть спрятаны взрывные устройства. К сожалению, полностью оградить своего VIPа от поползновений уссурийцам не удалось. Однако они справились со своей работой гораздо лучше, чем пять их конкурентов. В том числе лучше фаворита этого турнира - хозяев соревнований из команды НАСТ Кузбасса. Последние, к слову, заняли в турнире второе место.
В стрельбе на время из трех положений (стреляли из пистолета ИЖ-71) команда Bat and Frog оказалась единственной, у которой результаты всех четырех представителей были зачтены. Первое же место уссурийцы завоевали в соревнованиях по оказанию медицинской помощи потерпевшему. И кроме того, они показали второй результат при отражении нападения в ближнем бою и в соревнованиях по вождению автомобиля.
За оказанную спонсорскую поддержку команда Bat and Frog выражает благодарность Игорю КРУТЬКО и Николаю КИМ.
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