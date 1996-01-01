Крупнорогатые страсти

Кражи живности в сельских районах - обычное дело. Чаще всего набегам похитителей подвергаются курятники и крольчатники. Преступления совершаются тихо и незаметно для хозяев.

А вот житель поселка Тимерязевский Уссурийского района чуть было не погиб в битве за собственную корову. В два часа ночи пенсионер застал во дворе своего дома шестерых неизвестных, которые пытались вывести буренку из сарая. На возмущение старика компания здоровых амбалов среагировала бурно: 74-летнего хозяина жестоко избили, а корову увели.

Несчастного обнаружила супруга, она вызвала врачей и милицию. В те же сутки все подозреваемые были задержаны. Одним из членов криминальной шестерки была 23-летняя девушка. По факту нападения возбуждено уголовное дело. Кстати, за разбой Уголовный кодекс предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.