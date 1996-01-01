Истребители над нашим городом

Полеты истребителей-перехватчиков СУ-27 над Владивостоком и заливом Петра Великого абсолютно законны и не должны вызывать излишней нервозности и ажиотажа у жителей краевого центра.

Об этом корреспонденту "ЗР" в телефонном разговоре заявил дежурный по ПВО 11-й армии ВВС и ПВО Дальневосточного военного округа.

Наверняка многие жители Владивостока стали свидетелями увлекательного, а с другой стороны, несколько тревожного зрелища, когда во вторник пара Су-27 буквально резвилась над городом. Полеты закончились далеко за полночь.

По словам дежурного ПВО, звено из двух перехватчиков авиаполка, базирующегося в пригороде Владивостока, выполняло и впредь будут выполнять полетные задания согласно годичному плану боевой подготовки, утвержденному в Генеральном штабе и Министерстве обороны. Что касается ночных полетов, то по тем же планам они разрешены до часу ночи.

Да простят нас за патетику, но для лучшего выполнения задач по охране и обороне воздушного пространства страны на приморском участке, полетные карты составлены таким образом, что маршрут пилотирования проходит в аккурат над Владивостоком.

Кроме того, как заявил дежурный, никакой чрезвычайщины на российских воздушных, морских и сухопутных границах не происходит, идет нормальная боевая работа.