Ломанули на доллары

Во Владивостоке неизвестные злоумышленники ночью взломали дверной замок и проникли в бухгалтерию компании "СТМ-Холдинг", занимающейся ломом черных и цветных металлов.

Ключами, найденными в бухгалтерии, преступники открыли сейф и похитили оттуда несколько десятков тысяч долларов и более 150 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело, ведется розыск.