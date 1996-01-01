www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.35 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.07 р. 10 CNY: 91.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

В Находке убит владелец рынка

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Находке произошло очередное скандальное убийство. На этот раз жертвой стал 50-летний владелец рынка в поселке Врангель Евгений ГАВТЯН. Вернувшаяся утром домой жена убитого обнаружила его в квартире повешенным на дверной ручке.

На голове жертвы обнаружены следы ударов тупым предметом, по всей вероятности, молотком. Самого предмета, которым орудовали преступники, не найдено. Что явилось причиной смерти, выяснится после того, как будут готовы результаты экспертизы. Несмотря на то, что квартира, где после смерти умершего полтора года назад сына предприниматель проживал вдвоем с супругой, находится в 5-этажном доме, свидетелей преступления не нашлось.

Дело получило широкую огласку, поскольку Евгений Гавтян хорошо известен в Находке. До того, как открыть собственный бизнес, он работал в службе снабжения БАМР, торговом порту, затем возглавлял службу снабжения ОАО "Восточный порт". После смерти бывшего председателя совета директоров Восточного порта Геннадия ЖЕБЕЛЕВА стал владельцем продуктового рынка во Врангеле.

В настоящее время бригада сотрудников находкинской прокуратуры и оперативники городского управления внутренних дел ведут предварительное расследование. По информации заместителя прокурора Алексея КОРОЧИНА, отрабатываются несколько версий случившегося. В их числе - связь с бизнесом убитого, личная неприязнь и из корыстных побуждений. Версия заказного убийства, по мнению зам. прокурора, наименее вероятна. Возбуждено уголовное дело по ст. 105, ч.1. Поиск преступников продолжается.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru