В Находке убит владелец рынка

В Находке произошло очередное скандальное убийство. На этот раз жертвой стал 50-летний владелец рынка в поселке Врангель Евгений ГАВТЯН. Вернувшаяся утром домой жена убитого обнаружила его в квартире повешенным на дверной ручке.

На голове жертвы обнаружены следы ударов тупым предметом, по всей вероятности, молотком. Самого предмета, которым орудовали преступники, не найдено. Что явилось причиной смерти, выяснится после того, как будут готовы результаты экспертизы. Несмотря на то, что квартира, где после смерти умершего полтора года назад сына предприниматель проживал вдвоем с супругой, находится в 5-этажном доме, свидетелей преступления не нашлось.

Дело получило широкую огласку, поскольку Евгений Гавтян хорошо известен в Находке. До того, как открыть собственный бизнес, он работал в службе снабжения БАМР, торговом порту, затем возглавлял службу снабжения ОАО "Восточный порт". После смерти бывшего председателя совета директоров Восточного порта Геннадия ЖЕБЕЛЕВА стал владельцем продуктового рынка во Врангеле.

В настоящее время бригада сотрудников находкинской прокуратуры и оперативники городского управления внутренних дел ведут предварительное расследование. По информации заместителя прокурора Алексея КОРОЧИНА, отрабатываются несколько версий случившегося. В их числе - связь с бизнесом убитого, личная неприязнь и из корыстных побуждений. Версия заказного убийства, по мнению зам. прокурора, наименее вероятна. Возбуждено уголовное дело по ст. 105, ч.1. Поиск преступников продолжается.